Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat ve Akseki'de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat ve Akseki'de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Manavgat ve Akseki'de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Soylu, Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın mağdurlarının taleplerini dinleyen Soylu, tüm eksikliklerin süratle giderileceğini belirterek mahallelinin müsterih olmasını istedi. Soylu, hasar tespiti çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak yangın sönmeden ve çalışmalar tamamlanmadan bölgeden ayrılmayacağını söyledi.

Yangınla mücadelenin sürdüğünü aktaran Soylu, "Vatandaşlarımızın elbette ki hatıraları, en sevdiği eşyaları ve geçmişi yanıp kül oldu. Hem onlarla birlikte olabilmek hem de ne yapabileceğimizi onlara teker teker ifade edebilmek hususunda buralardayız. Hem tespit yapıyoruz hem de eksikliklerimiz varsa onları görüyoruz. Ona göre de arkadaşlarımızla programlıyoruz." dedi.

Daha sonra Akseki ilçesinde helikopterle havadan incelemede bulunan Soylu, Hocaköy'e indi. Burada Soylu'yu Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ve diğer yetkililer karşıladı.

Soylu, burada yangınla mücadele konusunda bilgi aldıktan sonra Antalya Havalimanına hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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