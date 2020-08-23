Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, kayıp 5 jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceledi Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, kayıp 5 jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceledi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda...

İçişleri Bakanı Soylu, kayıp 5 jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceledi

GİRESUN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun ve ilçelerinde bugün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 5'i jandarma ve biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kayboldukları noktada incelemelerde bulundu.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun'a gelerek AFAD İl Müdürlüğü'nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, daha sonra Tirebolu-Doğankent yoluna geçti. Doğankent'e giderken içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü yeri ve kaybolan jandarma personelini arama çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA