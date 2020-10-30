Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın."
30.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:20
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın.
İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı