Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın."
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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın."

30.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:20
Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu:

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın.

İçişleri Bakanı Soylu: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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