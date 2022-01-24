Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Soylu ile Lamorgese'nin telefonda görüştüğü belirtildi.
AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri