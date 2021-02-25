Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü

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Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı masasında oturması Bakan Soylu'nun İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.