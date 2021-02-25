Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü
25.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:34
Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı masasında oturması Bakan Soylu'nun İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı masasında oturması
Bakan Soylu'nun İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci