Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü

25.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:34

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı masasında oturması Bakan Soylu'nun İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantı masasında oturması

Bakan Soylu'nun İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı Patel ile video konferans yöntemiyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:36:04. #1.16#
title