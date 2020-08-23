Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
23.08.2020 08:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gece saatlerinde kente gelen Soylu, AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'nın ardından, merkeze bağlı Duroğlu beldesine geldi.

Aksu Deresi'nin taşması sonucu hasar oluşan belde merkezinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Halil Çetin ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Soylu, daha sonra Dereli ilçe merkezine hareket etti. Derenin taşması sonucu büyük hasar oluşan ilçede incelemelerde bulunan Soylu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncelemeleri sırasında Soylu'ya, Vali Enver Ünlü ve diğer ilgililer eşlik etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım Politika
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti 3. Sayfa
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Güncel
Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı 3. Sayfa
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: 5'i jandarma 12 kişi kayıp
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: 5'i jandarma 12 kişi kayıp
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Bahçede mangal yapmak isteyen bir kişi, doğal gaz borusunu patlattı
Bahçede mangal yapmak isteyen bir kişi, doğal gaz borusunu patlattı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu haberini aldığında ne yaptığını anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğal gaz bulunduğu haberini aldığında ne yaptığını anlattı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin 'Vanaları kapatırız' tehdidi de tarih oluyor
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
Mağaza önündeki pantolonun çalınma anı kameralara yakalandı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Onur Saylak Merve Boluğur
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 08:10:42. #1.15#
title