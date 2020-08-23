Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu Giresun'da hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde sel felaketi sonrası hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde sel felaketi sonrası hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bakanımız Sn Süleyman Soylu, 'nun başkanlığında Giresun AFAD İl Müdürlüğü'nde, yaşanan sel felaketi sonrası Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" - ANKARA Kaynak: İHA