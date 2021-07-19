Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu'dan kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en güçlü olduğu alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin en güçlü olduğu alanın kaçak göçle mücadelesi olduğunu bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından kaçak göçle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Türkiye'nin en güçlü olduğu alan kaçak göçle mücadelesidir. Yine Türkiye'nin en güçlü olduğu alan, iç savaş ve terörizm nedeniyle topraklarında mağdur olan, tecavüze uğrayan, çocuk yaşta katledilen insanlığa sahip çıkmasıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, henüz Batı göç sağanağının farkında değilken, "mış" gibi yaparken, düzensiz göç politikasını, uyum politikalarını, göçe kaynaklık eden ülkelerle geri gönderme anlaşmalarını oluşturduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye sınır duvarları, elektro optik kuleler, aydınlatmalar, sensörlü kameralar, kanallar, optik gözetleyici araçlar, radar sistemleri, insansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla göçü yönetme konusunda dünyaya insanlık dersi vermektedir.

Bazı komşularımızın göçmenlere yaptığı işkencelerine, batının vurdumduymazlığına, tecavüz ve çocuk-yaşlı cinayetlerine, milyonlarca insanın evlerinden sürülmelerine ses çıkaramayanlar; bugünkü yaklaşımları, iftira ve yalanları tahrikkar açıklamaları, insanlıktan nasibini almamış katı kalpleri, her fırsatta Türkiye'yi kötüleyen sözleri, bayrama da medeniyetimize de kültürümüze de yakışmaz. Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte, ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan