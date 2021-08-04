Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarma ve emniyet personeline tebrik Açıklaması
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Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarma ve emniyet personeline tebrik Açıklaması

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarma ve emniyet personeline tebrik Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Herekol'da 2 teröristi etkisiz hale getiren jandarma ile Adana'da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçiren emniyet personelini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt Herekol'da 2 teröristi etkisiz hale getiren jandarma ile Adana'da 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçiren emniyet personelini tebrik etti.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siirt Herekol'da, başarılı bir operasyonla 2 teröristi etkisiz hale getiren kahraman jandarmamızı, Adana'da, 106 milyon 700 bin adet boş makaron ele geçirerek rekor yakalamaya imza atan kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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