Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıl dönümü paylaşımı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korkma, dedi 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy. Korkmadık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korkma, dedi 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy. Korkmadık. Korkmuyoruz, korkmayacağız da..." ifadelerini kullandı.

Soylu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Korkma, dedi 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy. Korkmadık. korkmuyoruz, korkmayacağız da. İstiklal Marşı 100 yaşında." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, minare ve Türk bayrağı üzerine İstiklal Marşı'nın bir kıtasının yazılı olduğu fotoğraf karesini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur