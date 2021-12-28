Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.

Tarihi belediye binasında gerçekleşen ziyarette Soylu, belediyenin "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü, Bursa Bilim ve Yönetim Derneği ile Gürsu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Fikirler" kampına katılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Bursa milletvekilleri de hazır bulundu.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

Son dakika haberleri! Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

 Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'de başlatılan teftişe ilişkin değerlendirme Açıklaması

 Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

Son dakika haber: Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title