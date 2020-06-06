Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: "Bu harcı terörün üzerine döküyoruz, kapatmak üzere" Son dakika güncel haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Ayakkabıcılar Sitesi temel atma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Ayakkabıcılar Sitesi temel atma törenine katıldı. (2) "Türkiye salgın döneminde gerçekleştirdiği politikaları, acımasızca eleştirildiği ama yoluna devam ettiği yatırımların faydasını bu salgın döneminde görmüştür" "Bu harcı terörün üzerine döküyoruz, kapatmak üzere. Kaynak: AA