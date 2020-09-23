Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu: "Bu gün buraya girerken Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi"

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Bu gün buraya girerken Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" "Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti.

İçişleri Bakanı Soylu: "Bu gün buraya girerken Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi"

"Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti. Bir tayinle gitmedi. Kiminin 5., kiminin 6. şarkı bitirmeye gittiler"

İnsansız hava araçlarıyla beraber Türkiye bambaşka bir konuma geldi"

"Ekonomimiz sıçrama dönemine geldiğini düşünüyorum. Türkiye'nin alt yapısı ve dinamiği bugün getirdiği süreç büyük sıçramayı getirecek. Burada boş bir yerimiz var, doğu ve güneydoğu bölgemiz. Orada biraz daha mesafe alabilme kabiliyetimiz var. Tam burada mesafe alacağımız zaman içindeyiz"

İSTANBUL(İHA)- İçişleri Bakanı Soylu, "Bu gün buraya girerken Şırnak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. İstihbari olarak biliyoruz. Biz görmeden insansız hava aracıyla takip edip, ondan sonra gerekli operasyonu yapıyoruz. Hangi teröristin nerede yaşadığını nerede bulunduğunu biliyoruz. Doğu ve Güneydoğu'yu biraz bilseler, bize neden yakalamadınız diye sormazlar. Tendürek'te 4'ümüz yan yana duralım birbirimizi göremeyiz. Kars bölgesinde olağanüstü bir mücadele ortaya koyuldu. İran'dan gelme olasılığı var ama Iğdır'da terörist kalmadı."

Terör örgütüne yapılan operasyonlara katılar paşalar hakkında konuşan Bakan Soylu, "Şu anda orada görev yapan paşalarımızın tamamı gönüllü olarak gitti. Bir tayinle gitmedi. Kiminin 5., kiminin 6. şarkı bitirmeye gittiler." dedi.

"Cizre'de bir iş adamı geliyor 500 kişilik tekstil fabrikası kurmak istiyor. Bunu bin 500 yapar mısınız, diyoruz. Orada istikrarsızlık görse yaparım der mi, demez. Terörü görse yaparım demez. Ayakkabı, diğer sektörler, madenler başladı. Terör örgütünden çıktı. Madenler enerjisine ekonomiye katkı sağlamaya başladı. Kömür çinko, bakır, doğu ve güneydoğu her tarafı sahalar gençlik spor, kayak, atletizm gibi başarılar var. Bir dönüşüm hikayesi yaşanıyor doğu ve güneydoğuda. Bunu gören insanlar sokaklarda yatırımlar geliyor. Bütün bunlar moralleri yükseltiyor. Çocukların hayalleri yükseliyor. Bambaşka bir Türkiye'ye doğur orası evriliyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı