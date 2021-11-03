İçişleri Bakanı Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita'yı kabul etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita'yı kabul etti.
Soylu, kabulü öncesinde Keita'ya Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdirerek bilgi verdi.
Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.