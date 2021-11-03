İçişleri Bakanı Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita'yı kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Diene Keita'yı kabul etti.

Soylu, kabulü öncesinde Keita'ya Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) gezdirerek bilgi verdi.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, BM Nüfus Fonu Yardımcı Yönetici Direktörü Keita'yı kabul etti

AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri
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