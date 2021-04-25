Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk Rıza Kayaalp'e çok yakışıyor. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum. Başarıların daim olsun Rıza, dualarımız her daim seninle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Rıza Kayaalp, Gürcü Lakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Demet Akalın Acun Ilıcalı Toprak Sergen
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 00:56:45. #1.15#

title