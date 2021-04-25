Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kayaalp'i kutladı

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.