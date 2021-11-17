Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu: " AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"

DÜZCE (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: " Düzce'de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, Afad ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."

-İHA-

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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