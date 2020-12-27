Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" ve Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri" başlıklı fotoğraflarını oylayan Soylu, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Soylu, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafların, 2020 yılını hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde iyi özetlediğini söyledi.

Bu yıl birçok sıkıntı ve umudun bir arada yaşanıldığını belirten Soylu, AA muhabir ve foto muhabirlerinin, dünya genelinde yaşanan özellikle karmaşıklık ve kaos görüntülerini çok güzel yansıttıklarını dile getirdi.

Türkiye ve dünyadan doğal güzellikler ile insanların, fotoğraf karelerinde iyi öznelendiği değerlendirmesinde bulunan Soylu, "Bana göre her yıl birbirinden çok daha iyi bir şekilde, hem sanatsal yaklaşımı hem de o yılın özetini görüyoruz. Fotoğraflara bakarken yıl, bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Çok tebrik ettiğimi ifade etmek isterim. Bir taraftan hem bir seçiciliği ortaya koyuyor veya bunun önünü açıyor bir taraftan da fotoğraflarla bir yılı yaşatıyor." diye konuştu.

Soylu, seçtiği fotoğraflara ilişkin şunları kaydetti:

"Benim üç kategoride 4 tercihim oldu. Birincisi Diyarbakır Anneleri. Onlar bir umudu yaşatıyor. Bir ümitsizliğin umuda nasıl dönüşebileceğini gösteriyor ve geleceğe ait bir umut veriyorlar. Ayda bebek de aslında enkazın altında kaybolduğunu zannettiğimiz bir hayatın nasıl tutunduğunu gösteriyor. Spor kategorisinde hakikaten çok güzel fotoğraflar var. Belhanda'nın ve Siirt'te voleybol oynayan çocukların fotoğrafı da güzel. Ama Çıldır Gölü'nün üzerinde sahayı ve çocukları iyi fotoğraflamış 'o an' benim tercihim oldu. Çocuk ruhunun zor şartlarda bile kendine ait oyun alanını nasıl oluşturduğunu ifade ediyor. Biz Türkiye'deyiz ama yanı başımızda neredeyse kıyamet kopuyor. O kıyametten bir parça olan Muhammed bebeğin babasıyla karşı karşıya kaldığı tüm masumluğa rağmen o sevinci... İşte belki de benim seçtiklerim, diğerleri de öyle dünyaya bir fotoğraf üzerinden kitaplar dolusu bir anlatım ortaya koyuyor. O yüzden tebrik ediyorum. Çok güzel fotoğraflar koymuşsunuz. Biz de o kadar anlamlı fotoğraf içinden hangisini seçelim diye zorlandık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci