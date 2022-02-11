Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi sayesinde bütün kurumların kendisine yol haritası çizdiğini ve bu sayede hizmet kalitesinin arttığını belirtti.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece doğal kaynaklara değil üretime bağlı bir kapasitesinin bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son 20 yılda fiziki altyapısının yanı sıra demokrasi kapasitesini kat kat arttıran bir ülke olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye'nin ürettiği bu güçle ve köklü devlet, medeniyet birikimiyle, 21. yüzyılın tüm güvenlik problemleriyle mücadele ettiğini, hızlı ve etkin cevap ürettiğini kaydetti.

Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin hızlı organize olabilmesine ve tedarik konusunda sorun yaşamamasına dikkati çeken Soylu, farklı ülkelerdeki vatandaşların özel uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini, Vefa Destek Grupları ve filyasyon ekipleriyle önemli bir çalışma ortaya koyduklarını vurguladı.

Türkiye'nin, vatandaşın ihtiyaç duyduğu anda bütün imkanlarını seferber eden, bütün kurumların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayan yazılımları ile de dünyaya örnek olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Özel sektör kendini öyle bir geliştirmiştir ki müşterisinin memnuniyetine odaklanan, onun tekrar cazibesini elde etmeye çalışan sadece satmayı değil sattıktan sonraki hizmetini de yöneten, kontrol etmeye çalışan, kendi pazar payını artırmaya çalışan bir anlayışa geçmiştir. Büyük kartellerin ellerinde bulundurdukları imtiyazlarla para kazanan ticaret alanından bireye dokunup bireyin memnuniyeti ile beraber kendisini geliştiren bambaşka bir ekosistem oluştu. Devlet özel sektörün bu anlayışı ile rekabet edebilecek kabiliyeti ortaya koyamazsa verimliliğini, hizmetkarlığını arttıramazsa, devlet itibarını kaybeder.

Bu anlamda birçok kurumda yeni bir anlayış ortaya koyduk. Nüfus idarelerinde en donanımlı hizmeti veriyoruz. Polis merkezlerinde güven masası oluşturuyoruz. Bir selde, yangında, depremde yol kapalıysa helikopterin, jeneratöründen ilacına, yemeğine kadar vatandaşa ulaştırabileceği bir anlayış ortaya koymaya çalışıyoruz. Deprem, sel, orman yangını gibi afetlerde 'nerede bu devlet' dedirtmedik. Afetzedelere yeni binalarını, evlerini bir yıl içinde teslim ettik. İşte bunları sahip olduğumuz güçlü liderlikle, Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, o liderliğin getirdiği gelişmeyle, ülkemizin gücüyle, devlet ve medeniyet birikimiyle, tecrübelerle, attığımız doğru adımlarla gerçekleştirdik."

Soylu, kendilerinden geride olan birçok ülkenin Türkiye'yi örnek aldığını ifade ederek, elde ettikleri tecrübeleri, çözüm kabiliyetlerini gelecek nesillere aktarma gibi önemli bir fonksiyonlarının da bulunduğunu vurguladı.

"Devletin sunduğu 665 hizmetin 600'ü e-devlette var"

112 Acil Çağrı Merkezleri'nin Türkiye'nin yaşadığı dönüşümün gurur tablolarından olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Tıpkı İHA başarımız gibi, yazılım, savunma sanayi ihracatımız, terörle mücadelede PKK'ya diz çöktürmemiz gibi. Dünya için pek de yeni olmayan 112 için, ülkemizde de önemli bir süreç yürütüldü. 15 Temmuz 2016'dan bu projenin özellikle başladığı günkü heyecanıyla bütünleşmesi konusunda bir karar verdik. O tarihte 22 vilayet 112'ye geçmişti. Gaza bastık. Şu an itibarıyla 81 ilin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz aktif haldedir. Bu süreçte ASELSAN ve Turkcell'e teşekkür ediyorum. Çok büyük yardımları oldu. Yerli ve milli adımlara kendimize ait projelerimiz yaygınlaşıyor. Devletin sunduğu 665 hizmetin 600'ü e-devlette var. Böyle bir rakam dünyada yok. Devletimizi bürokrasiden milleti bürokratik yorgunluktan kurtarıyoruz. Türkiye, bu anlamda dünyaya örnek olabilecek kabiliyet ve kapasiteye geldi."

112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin o il yöneticilerine de önemli veriler sunduğunu dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazalar en fazla nerede oluyor, nerede hırsızlık yoğunlaşıyor, uyuşturucu ihbarları en fazla nerede gibi veriler emniyet, jandarma, kaymakamlık ve valiliklere gidiyor. Dünyadaki yeni nesil çağrı yazılımlardan farkımız bu. 59 ilde bu analizleri yapabilme kapasiteni sahibiz. Diğer vilayetlerde de aynı kabiliyeti ortaya koyacağız. Ambulans kaç dakikada gitmeliydi? Ambulans merkezi nerede olmalı ki olaylara en kısa şekilde yetişme kabiliyetine sahip olsun. Orman yangınları en çok nerede ve ne zaman çıkıyor. Bütün kurumlara yol haritası veriyor sistem. Veriniz olursa devleti yönetirken itibar kaybına uğramazsınız. Yeni nesil yazılımda elde ettiğimiz sonuçlar, bizim sürekli hizmette yükselmemizi sağlayabilecek anlayışı ortaya koyacaktır. 15 Temmuz 2016'dan sonra mala karşı işlenen suçların çözülme oranı yüzde 33-34'dü. Şu an yüzde 59'u geçti. O dönem 5 hırsızlıktan bir tanesinin failini bulabiliyorduk. Şimdi bu oran yüzde 46-47'ye çıktı. Dünya ortalamasının üzerinde. Verilerle çalışırsak sonuca ulaşıyoruz."

Soylu, Antalya'ya AFAD merkezi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

(Bitti)