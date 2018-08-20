İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçiliğine Saldırı Hakkında Net Konuştu: Peşlerindeyiz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. Soylu "Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

NE OLDU?

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu. Olay, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binası önünde ateş açıldı. Saldırıda, 4-5 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye açılan ateşten mermi isabet etti. Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: PROVOKASYON MU ADLİ VAKA MI ARAŞTIRIYORUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili, "Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: OLAYIN YAKINDAN TAKİPÇİSİYİZ

ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, açıklamasında "Provokatif saldırıyı kınıyoruz, olayın yakından takipçisiyiz" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ: BEYAZ BİR ARAÇTAN 6 EL ATEŞ EDİLDİ

Ankara Valiliği'nden Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine silahlı saldırı haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada; "20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KALIN: KAOS YARATMA GİRİŞİMİDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı. Kalın, Twitter hesabındaki paylaşımında, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir can kaybı veya yaralanma yok. ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözlerini doğru bulmadıklarını açıkladı. "Siyasi bir tutum aldığınızda eleştirinin de ortaya çıkması normaldir. Bizim eleştiri sınırlarını aşırı ifadelere karşı tutumumuz var. Arkadaşlarımızın dikkatli ve özenli bir dil kullanması konusundaki tutuma dikkat etmesi gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

BAHÇELİ: BU GİBİ DAVRANIŞLARA MÜSAADE EDİLMEMELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli de, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü duruşunu sürdürmektedir. Amerika burada Türkiye'nin dediğini yapmak durumunda kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti konuyu incelemelidir. Bu gibi davranışlara da müsaade edilmemelidir." açıklamasında bulundu.