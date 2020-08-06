Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Yurt dışında ciddi artış söz konusu
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Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Yurt dışında ciddi artış söz konusu

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Yurt dışında ciddi artış söz konusu
06.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:50
İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. İnce, "Yurt dışında ciddi artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir. Bizler de aldığımız tedbirlerle bunu en alt seviyeye getirerek, sıfırlama gayretindeyiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü ile birlikte denetimlere katıldı. Bakan Yardımcısı İnce, ziyaret ettiği taksi durağında sürücülerle görüştükten sonra araçları da kontrol etti. Daha sonra alışveriş merkezine giren ve buradaki mağazaları gezen İnce, ardından kafe ve otele uğrayarak denetim yaptı.

Bakan Yardımcısı İnce, yaptığı açıklamada, "Tüm yurtta koronavirüs tedbirlerinin yerinde uygulanıp uygulanmadığını denetlemek için sahadayız. Tüm alanlarda bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız tamamen rehberlik etmek ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bu konudaki algıyı daha üst seviyeye çıkarmak. Özellikle yurt dışında ciddi artış söz konusu ve bunun etkisi bize de gelecektir. Bizler de aldığımız tedbirlerle bunu en alt seviyeye getirerek, sıfırlama gayretindeyiz" diye konuştu.Her gün denetim yapıldığını belirten İnce, "Normalde her gün denetim var ama bugüne özel bir algı oluşturmak istedik. Maske, temizlik ve hijyen kurallarına uyarsak biz bu işi başarabiliriz, diye ümit ediyoruz. Sakarya'da ise alınan tedbirlere en üst düzeyde riayet edildiğini görüyoruz. Daha önceki günlerde rakamsal olarak daha üst düzeylerdeyken şu anda sayı aşağılara inmiş durumda ve biz de bunu koruyarak sıfıra indirmek istiyoruz. Kurallara riayet eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. 

- Sakarya

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Kaynak: DHA

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