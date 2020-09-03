Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin incelemeleri
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Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin incelemeleri

Son dakika haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

03.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.09.2020 19:17

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır'da incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı İnce, Vali Münir Karaloğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır Silvan kara yolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret eden İnce, burada görevli polislerle bir araya geldi.

İnce'nin telefonla aradığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da güvenlik güçlerine hitaben, şöyle konuştu:

"Selamlarımı iletiyorum. Allah sizden razı olsun. Büyük ve şerefli bir mücadelenin içerisindesiniz. Biz de Giresun'dayız. Buradaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Memleketin bir tarafında sizsiniz, bir tarafında da biziz. Allah bizi mahcup etmesin inşallah."

Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti.

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Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin incelemeleri

Kaynak: AA

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