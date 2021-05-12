Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çubuk'ta şehit aileleriyle iftar yaptı
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Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çubuk'ta şehit aileleriyle iftar yaptı

Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, Çubuk'ta şehit aileleriyle iftar yaptı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Politika

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleriyle iftarda buluştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit aileleriyle iftarda buluştu.

Özel bir işletmeye ait kır bahçesinde Kovid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen iftar programına, Bakan Yardımcısı Ersoy'un yanı sıra Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve şehit aileleri katıldı.

Ersoy, tek tek ilgilendiği şehit ailelerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği programda tüm şehit yakınlarına teşekkür eden Ersoy, vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, program sonunda şehit yakınlarına Türk bayrağı motifli plaket, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Ersoy'a agat taşından yapılmış tespih hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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