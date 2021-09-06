Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi...
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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi...

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi gözaltına alınmış, bin 473 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik Ağustos ayında gerçekleştirilen 15 bin 469 operasyonda 19 bin 966 kişi... - Haberler
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