Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. - Haberler
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Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır." - ANKARA

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