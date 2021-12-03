Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.
Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kasım ayında 2 bin 167 operasyon yapılmış, 3 bin 294 kişi gözaltına alınmıştır. 45 kişi adli mercilerce tutuklanmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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