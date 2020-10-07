Son dakika... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de

Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'de genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne'de genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı.

Çataklı'yı valilik binası önünde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı.

Bir süre valilik makamında Vali Canalp ile görüşen Çataklı, daha sonra toplantıya geçti.

Genel Asayiş Değerlendirme Toplantısı'na Vali Canalp, Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Vali Yardımcısı Ali Uysal, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne İl jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin