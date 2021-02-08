Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki Açıklaması
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Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın "Cizre" paylaşımına tepki Açıklaması

08.02.2021 14:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:06
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı "Cizre" paylaşımına, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Twitter'dan yaptığı "Cizre" paylaşımına, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı." ifadesiyle tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Buldan'a yanıt veren Çataklı, "Biraz utanmanız olsa, bu ülkeye ve Kürt kardeşlerimize saygınız olsa böyle bir paylaşımınız olmazdı. Siz yaktınız, yıktınız, Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Bir not daha: Bu yeni kampanya talimatını nereden aldığınızı yakında açıklayacağız!" ifadelerini kullandı.

Çataklı, paylaşımında Cizre'de yapılan yeni konutların yer aldığı fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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