Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bingöl'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı
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Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bingöl'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

03.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:30
Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Bingöl'de deprem değerlendirme toplantısı yaptı

Son dakika haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Bingöl'de deprem değerlendirme toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Bingöl'de deprem değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıya, Çataklı'nın yanı sıra Vali Kadir Ekinci, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, 14 Haziran 2020'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların sorun ve taleplerini Karlıova, Yedisu, Adaklı ilçelerindeki muhtarlardan dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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