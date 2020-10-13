Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Açıklaması
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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Açıklaması

13.10.2020 22:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 22:24
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Açıklaması

Son dakika haberler... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren oyuna hangi dilde olursa olsun müsaade edilemeyeceğini belirterek, "Buna izin verenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Çataklı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni bir yalan ve provakasyon daha. Kürtçe tiyatro elbetteki serbesttir. Ancak PKK terör örgütünün propagandasını içeren tiyatro Kürtçe de olsa Türkçe de olsa Arapça da olsa müsaade edilmez. Buna izin verenlerle ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Konuyla ilgili açıklama İstanbul Valiliğimizce yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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