Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
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Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu

Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, yeni evlenen Afgan çiftin durakta unuttuğu, içinde düğünde takılan para ve 50 bin liralık altınların bulunduğu valiz, polis ekiplerince bulunarak teslim edildi.

ADIYAMAN'da, yeni evlenen Afgan çiftin durakta unuttuğu, içinde düğünde takılan para ve 50 bin liralık altınların bulunduğu valiz, polis ekiplerince bulunarak teslim edildi. Çift, valizin olmadığını eve gelince fark ettiklerini belirtip, polislere teşekkür etti. 

Kap Cami Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs durağındaki valizi fark etti. Kontrol sonrası açılan valizde, 1500 lira ile yaklaşık 50 bin lira değerinde altın bulundu. İçindeki evlilik cüzdanından valizin, kısa süre önce evlenen Afganistan uyruklu Amir Helderi ve Rabina Helderi çiftine ait olduğu saptandı. Bunun üzerine polis ekipleri, Helderi çiftini Sıratut Mahallesi'ndeki adresinde buldu. Polis merkezine getirilen çift, valizin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, polislere teşekkür etti. Yapılan işlemlerin ardından para ve altınlar ile valiz, çifte teslim edildi.

EVDE ÇALINMASIN, DİYE YANLARINDA TAŞIMIŞLARYeni evlendiklerini ve akraba ziyaretine giderken, para ile altınların evde çalınmasından endişe edip, valizle yanlarında taşıdıklarını anlatan Rabina Helderi, "Eşimle beraber akrabalarımızı ziyarete gittik. Valizi de otobüs durağında unutmuşuz. Eve geldiğimizde durumu fark ettik ve çalınmasından endişe ettik. Daha sonra polis ekipleri bize ulaşarak para ve altınlarımızla birlikte valizi bize teslim etti. Türk polisine çok teşekkür ediyorum" dedi.İnşaat işçisi olarak çalışan Amir Helderi ise 1 ay önce evlendiklerini, valizdeki altın ve paraların düğünlerinde takıldığını söyledi.Polis, para ve altınları teslim ettiği Helderi çiftini daha sonra ekip aracıyla evlerine bıraktı.

Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu
Son dakika: İçinde 50 bin liralık düğün takısı olan valizi, durakta polis buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

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