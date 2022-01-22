Son dakika: (İçeriden görüntülerle) BAKAN NEBATİ EKONOMİSTLER VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELİYOR (1) - Haberler
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Son dakika: (İçeriden görüntülerle) BAKAN NEBATİ EKONOMİSTLER VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELİYOR (1)

Son dakika: (İçeriden görüntülerle) BAKAN NEBATİ EKONOMİSTLER VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELİYOR (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geliyor.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geliyor. Toplantı saat 14.30'da başladı. Toplantıda Bakan Nebati'nin, Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatması ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişi yapılması bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-TOPLANTIDAN GÖRÜNTÜLER

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-Toplantıya katılanlardan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dolmabahçe Sarayı, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Güncel, Haber

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