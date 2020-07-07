Son Dakika | İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı
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Son Dakika | İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı

Gelen son dakika haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S.'nin (26) üzerinde yapılan aramada; iç çamaşırına gizlenmiş hassas terazi, neşter ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Dakika | İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı
07.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:23

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S.'nin (26) üzerinde yapılan aramada; iç çamaşırına gizlenmiş hassas terazi, neşter ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu sattığı belirlenen H.S.'yi bir süre takip eden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, genç kadını gözaltına aldı. Narkotik timleri tarafından üstü aranan H.S.'de ilk başta olumsuzluğa rastlanmadı. Emniyete götürülen H.S.'ye cihazla yapılan detaylı aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 2 bin 900 TL para, 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin, sigara paketine sıkıştırılmış neşter ile hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.S., adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

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