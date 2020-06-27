Son Dakika | İç Anadolu'da öğrencilerin YKS heyecanı Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Kayseri'de Refika Küçükçalık Ortaokulunda sınava giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak içeri alındı. Bina girişine konulan hijyen malzemeleri ile ellerini dezenfekte eden öğrencilere maske ve dezenfektan mendil verildi. Öğrenciler polis kontrolünden geçtikten sonra binaya girdi. Öğrenci velileri de dışarıda Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Öte yandan, polis ekipleri inşaat alanlarında denetim yaparak, devam eden çalışmaları durdurdu. Kaynak: AA