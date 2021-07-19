Son dakika: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
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Son dakika: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Yozgat ve Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Kayseri

Kayseri'de şehit yakınları, arife günü Kartal Şehitliğinde kabirleri ziyaret etti.

Şehit Jandarma Teğmen Kenan Acılar'ın ablası Melahat Burul, AA muhabirine, kardeşinin 1996'da Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürüldüğünü ve 4 askeri ile şehit olduğunu söyledi.

Her sene aynı acıyı tekrar yaşadığını belirten Burul, "Bayramlaşmaya geldim. Gurur duyuyorum ama hasreti de bizi mahvediyor. Acısı, sızısı yüreğimden gitmiyor. Her şehit haberinde bir kere daha kahroluyorum. Bitmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin her şehidi benim şehidim. Bir an önce bitmesini istiyorum." dedi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hacı İbrahim Yılmaz'ın yakını Orhan Dalmaz ise 1994'te Siirt'te şehit olan Yılmaz'ın kabrini ziyarete geldiğini belirterek, acılarının tarifsiz olduğunu aktardı.

Son dakika: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika: İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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