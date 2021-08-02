İBB, ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN HAYVANLARA VETERİNER GÖNDERİYOR
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İBB, ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN HAYVANLARA VETERİNER GÖNDERİYOR

İBB, ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN HAYVANLARA VETERİNER GÖNDERİYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), orman yangınlarından etkilenen hayvanlar için bölgeye veteriner, hayvan yemi ve tıbbi malzeme gönderiyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), orman yangınlarından etkilenen hayvanlar için bölgeye veteriner, hayvan yemi ve tıbbi malzeme gönderiyor. 

İBB, Orman yangınlarından etkilenen, zarar gören hayvanlara yardım etmek amacıyla Antalya ve Muğla'ya; 2 araç, 5 veteriner hekim ve 1 veteriner teknikeri gönderiyor. İBB ayrıca, 1 ton kedi - köpek maması, yara bandı, serum, oksijen tüpü, oksijen maskesi, dezenfektan, olmak üzere farklı türlerde 35 kalem tıbbi malzeme ve antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü, yanık tedavisinde kullanılmak üzere 25 kalem ilaç göndereceğini açıkladı.

  "VETERİNER HEKİMLERİMİZ VE YARDIM TIRLARIMIZ DA YOLA ÇIKIYOR" 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "265 personelimiz ve 42 araçla Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki yangınlara müdahale ediyoruz. Veteriner hekimlerimiz ve yardım tırlarımız da yola çıkıyor. Gece gündüz çalışan tüm ekiplerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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