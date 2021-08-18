Son dakika: İBB'nin hayvan bakımevi yakınında ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesi tepki çekti

Son dakika haber... İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Pendik'te hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Pendik'te hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu.

Pendik'teki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde bırakılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Vatandaşlar da bu görüntüleri paylaşarak sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine olay yerine giden basın mensupları, bakımevinin bulunduğu yerden bir iş makinesi ile minibüsün hızlıca ayrıldığını gördü. Güvenlik görevlileri de gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

İş makinesinin çalıştığı yerde, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ölen hayvanları gömme işlemi yapıldığı öğrenildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı Başhekimi Mevlüt Maytalman, İstanbul'daki hayvanların gömüldüğü yer dolduğu için yeni bir alan açtıklarını savundu.

Maytalman, "Buradaki hayvanların yüzde 80-90'ı trafik kazalarından, diğerleri de ilçe belediyelerden ve vatandaşlardan geliyor. Toplu gömü olduğu zaten İBB tarafından açıklandı. Gelen ölü hayvanların üzeri günlük olarak kapatılıyor, burada günlerce bekletildiği yok." iddiasında bulundu.

"İki metre mezar kazılıp kireç dökülmeli"

Huysuz İhtiyar Hayvan ve Çevre Aktivistleri Derneği Başkanı Ramazan Ölçer de İBB'nin kedi, köpek gibi ölen hayvanları biriktirip toplu halde gömdüğünü söyledi.

Sistem olarak ölen hayvanların, iki metre kazılan mezara kireç dökülerek koyulması ve akşamında da mezarın kapatılması gerektiğini belirten Ölçer, İBB'nin de bu şekilde gömmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz