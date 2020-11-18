Son dakika... İBB Meclisi 600 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verdi
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Son dakika... İBB Meclisi 600 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verdi

18.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:01
Son dakika... İBB Meclisi 600 milyon TL'lik iç borçlanmaya onay verdi

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla belediyenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla belediyenin acil ihtiyaçlarının karşılanması için Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi.

İBB Meclisi'nin kasım ayı dördüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün başkanlık makamına yazdığı yazı ile Meclis'ten 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma yetkisi talep edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise hazırladığı raporda, 1 milyar 906 milyon TL iç borçlanma talebine karşılık, İBB'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL tutarında iç borçlanma yapabilmesi için İBB Başkanı İmamoğlu'na yetki verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Finansman Müdürlüğü bir başka gündem maddesinde yer alan borçlanma talebinde ise yatırım ve hizmetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için 770 milyon TL iç borçlanma istedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ise istenen meblağa karşılık 300 milyon TL tutarında iç borç yapılabilmesi için yetki verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Yapılan oylamalarda İBB Başkanı İmamoğlu'na oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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