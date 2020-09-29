Son Dakika | IATA: Hava yolu yolcu trafiği 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 66 azalacak

Son dakika ekonomi haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin yolcu trafiği tahminini aşağı yönlü revize etti ve hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 azalacağını duyurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin yolcu trafiği tahminini aşağı yönlü revize etti ve hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 azalacağını duyurdu.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, hava yolu seyahatinde önceki öngörülenden daha zayıf bir toparlanma beklendiği ve bu nedenle yolcu trafiğine ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.

Daha önce 2020'de yolcu trafiğinin geçen yıla kıyasla yüzde 63 düşeceğinin tahmin edildiği hatırlatılan açıklamada, Birliğin, gelinen noktada hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 düşmesini beklediği kaydedildi.

Yolcu talebinin ağustosta normal seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uçuş verilerine göre hava yolu yolcu hizmetlerindeki toparlanmanın bazı önemli pazarlarda Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların yeniden getirilmesiyle ağustos ayı ortalarında durduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac, ağustostaki "feci" trafik performansının havacılık sektörünün bugüne kadarki en kötü yaz sezonu olarak kayda geçtiğini belirtti.

Juniac, "Uluslararası talepte toparlanma neredeyse yok ve Avustralya ile Japonya'daki yerel pazarlar yeni salgınlar ve seyahat kısıtlamaları karşısında fiilen geriledi. Birkaç ay önce, 2019'a göre bu yıl talepte en kötü ihtimalle yüzde 63'lük bir düşüş olabileceğini düşündük. Ancak, geride bıraktığımız sönük yaz dönemi sonrasında beklentilerimizi yüzde 66'ya düşürdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin