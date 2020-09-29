Son Dakika | IATA: Hava yolu yolcu trafiği 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 66 azalacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | IATA: Hava yolu yolcu trafiği 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 66 azalacak

29.09.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:46
Son Dakika | IATA: Hava yolu yolcu trafiği 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 66 azalacak

Son dakika ekonomi haberine göre Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin yolcu trafiği tahminini aşağı yönlü revize etti ve hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 azalacağını duyurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ilişkin yolcu trafiği tahminini aşağı yönlü revize etti ve hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 azalacağını duyurdu.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, hava yolu seyahatinde önceki öngörülenden daha zayıf bir toparlanma beklendiği ve bu nedenle yolcu trafiğine ilişkin tahminlerde aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi.

Daha önce 2020'de yolcu trafiğinin geçen yıla kıyasla yüzde 63 düşeceğinin tahmin edildiği hatırlatılan açıklamada, Birliğin, gelinen noktada hava yolu yolcu trafiğinin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 66 düşmesini beklediği kaydedildi.

Yolcu talebinin ağustosta normal seviyelerin altında kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, uçuş verilerine göre hava yolu yolcu hizmetlerindeki toparlanmanın bazı önemli pazarlarda Kovid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların yeniden getirilmesiyle ağustos ayı ortalarında durduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac, ağustostaki "feci" trafik performansının havacılık sektörünün bugüne kadarki en kötü yaz sezonu olarak kayda geçtiğini belirtti.

Juniac, "Uluslararası talepte toparlanma neredeyse yok ve Avustralya ile Japonya'daki yerel pazarlar yeni salgınlar ve seyahat kısıtlamaları karşısında fiilen geriledi. Birkaç ay önce, 2019'a göre bu yıl talepte en kötü ihtimalle yüzde 63'lük bir düşüş olabileceğini düşündük. Ancak, geride bıraktığımız sönük yaz dönemi sonrasında beklentilerimizi yüzde 66'ya düşürdük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Charles Michel
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Şallı Mahsun Kırmızıgül
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | IATA: Hava yolu yolcu trafiği 2020'de Kovid-19 nedeniyle yüzde 66 azalacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 18:02:01. #1.14#
title