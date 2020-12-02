Son dakika: Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika: Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu

02.12.2020 01:46 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:49
Son dakika: Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber: MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, huzurevinin bacasında çıkan yangına paniğe neden oldu.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, huzurevinin bacasında çıkan yangına paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.40 sıralarında Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle bacadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Huzurevinde kalanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, çatının bacasında hasar oluşurken, huzurevinde kalanlar ise kısa süreli panik yaşadı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu
Son dakika: Huzurevinin bacasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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