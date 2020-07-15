Son dakika... Huzurevi sakinleri, 15 Temmuz'a ilişkin duygularını şiire döktü Bir son dakika haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinleri arasında "15 Temmuz" konulu şiir yarışması düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinleri arasında "15 Temmuz" konulu şiir yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, büyükşehir belediyesi yaşlı bakım merkezleri ve huzurevlerinde "15 Temmuz" konulu şiir yarışması düzenlendi.

Yarışmada, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakini 69 yaşındaki Ali Ceylan, "Vatan Sevdası" şiiri ile birinci oldu.

Ceylan'ın birincilik elde ettiği şiirinde şu mısralar yer aldı:

"Gördük 15 Temmuz'u, öldürdüler kuzumuzu, Türk İslam özümüzü, hainlere verme Yarabbi

Reise tuzak kurdular, Halisdemir'i vurdular, dört bir yanımı sardılar, imansızlara fırsat verme Yarabbi

Biz o Allah'a inandık, vurulduk kana boyandık, bilmedik kardeş sandık, sütsüzlere fırsat verme Yarabbi

Bu eser senin eserin, bu asker senin askerin, vatanıma, bayrağıma sevgi beslerim, sevgimi hainlere verme Yarabbi"

Kaynak: AA