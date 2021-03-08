Son dakika... Hüyük'te zabıtadan işyerlerine koronavirüs denetimi

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servisi yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde Kovid-1919 tedbirleri çerçevesinde dinamik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçede paket servisi ve gel al olarak hizmet veren restoran, lokanta, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra pazar yerinde de denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, denetimlerinde işyeri sahiplerinin yanı sıra vatandaşları da koronavirüs salgınının daha da yayılmasını önlemek amacıyla maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar