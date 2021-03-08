Son dakika... Hüyük'te zabıtadan işyerlerine koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Hüyük'te zabıtadan işyerlerine koronavirüs denetimi

08.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:52
Son dakika... Hüyük'te zabıtadan işyerlerine koronavirüs denetimi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servisi yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servisi yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, şehir merkezinde Kovid-1919 tedbirleri çerçevesinde dinamik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, ilçede paket servisi ve gel al olarak hizmet veren restoran, lokanta, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra pazar yerinde de denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, denetimlerinde işyeri sahiplerinin yanı sıra vatandaşları da koronavirüs salgınının daha da yayılmasını önlemek amacıyla maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami dikkat gösterilmesi uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Hüyük'te zabıtadan işyerlerine koronavirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:53:39. #1.14#
title