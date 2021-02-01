Son Dakika | Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü

01.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:02
Son Dakika | Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü

Son dakika haberlerine göre KONYA'nın Çumra ilçesinde çiftçi Hikmet Akkaya (46), husumetlileri Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı tarafından dövüldü.

KONYA'nın Çumra ilçesinde çiftçi Hikmet Akkaya (46), husumetlileri Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı tarafından dövüldü. Aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Akkaya hayatını kaybetti.

Olay, geçen hafta İçeri Çumra Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, çiftçi Hikmet Akkaya, daha önce aralarında husumet bulunan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hikmet Akkaya, başına aldığı darbeyle yere yığıldı. Ağır yaralanan Hikmet Akkaya, çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansla önce Çumra Devlet Hastanesi'ne daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şakir Ceylan ve Fevzi Çalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son Dakika | Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Husumetlilerinin dövdüğü çiftçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 16:06:41. #1.14#
title