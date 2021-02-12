Son dakika... Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları vurduklarını duyurdu
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Son dakika... Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları vurduklarını duyurdu

12.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:36
Son dakika... Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları vurduklarını duyurdu

Son dakika haberleri: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları 3 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki hassas askeri alanları 3 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanı ve Hamis Muşayt kentindeki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas askeri alanlara yönelik saldırıyı 3 Kasıf-2K tipi SİHA ile gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu hedeflerin tam isabetle vurulduğunu kaydeden Seri, operasyonun Yemen'e yönelik kapsamlı kuşatmaya verilen bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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