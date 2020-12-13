Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik"
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Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik"

13.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:49

- Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik" dedi.

- Hüseyin Çimşir: "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç başlangıcında pozisyonlar yakaladıklarını ifade eden Çimşir, "Oyun başlangıcımız iyiydi, pozisyonlar bulduk. Ama bu süreçlerde golü bulup öne geçemediğiniz zaman maalesef sonrasıyla alakalı kırılmalar yaşayabiliyorsunuz. 10'uncu günümüz, 3'üncü maçımız. 3 mağlubiyetimiz var. Bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz, oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz, sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz. Onun mücadelesini verip yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Hüseyin Çimşir: 'Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik'
Hüseyin Çimşir: 'Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik'
Hüseyin Çimşir: 'Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik'
Hüseyin Çimşir: 'Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama maalesef kaybettik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZGE BOZO

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