Son dakika... Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu Son dakika haberi... Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu -Yangın dolayısıyla yükselen dumanlar şehrin uzak noktalarından da görüldü Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurdalıkta çıkan yangında kullanılmayan çok sayıda malzeme yandı.

Hurdalıkta çıkan yangın korkuttu

-Yangın dolayısıyla yükselen dumanlar şehrin uzak noktalarından da görüldü

ÇORUM - Çorum'da Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hurdalıkta çıkan yangında kullanılmayan çok sayıda malzeme yandı.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesindeki bir hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Alev ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın dolayısıyla yükselen dumanlar şehrin uzak noktalarından da görüldü

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında içerisinde eski iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda malzeme zarar gördü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA