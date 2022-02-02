Son dakika... Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu - Haberler
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Son dakika... Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu

Bir son dakika haberine göre Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit olduMİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.

ŞIRNAK (DHA) - Hudut karakoluna havan saldırısında 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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