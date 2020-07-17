Son dakika... Hudut birlikleri yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan malzemeler ele geçirdi
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Son dakika... Hudut birlikleri yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan malzemeler ele geçirdi

Son dakika haberi: Hudut birliklerince, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 tabanca, 28 av tüfeği, 780 kurusıkı tabanca fişeği ile 2 antipersonel mayını ele geçirildi.

Son dakika... Hudut birlikleri yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan malzemeler ele geçirdi
17.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:26

Hudut birliklerince, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 tabanca, 28 av tüfeği, 780 kurusıkı tabanca fişeği ile 2 antipersonel mayını ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hatay, Van ve Hakkari hudut hattındaki arama tarama faaliyetlerinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 tabanca, 28 av tüfeği, 780 kurusıkı tabanca fişeği ile 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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