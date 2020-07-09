Son Dakika | Huawei Band 4, kandaki oksijen oranını ölçüyor
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Son Dakika | Huawei Band 4, kandaki oksijen oranını ölçüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Huawei Band 4, kandaki oksijen oranı (SpO2) da dahil, optimize edilmiş ve yükseltilmiş sağlık takibi sağlıyor.

Son Dakika | Huawei Band 4, kandaki oksijen oranını ölçüyor
09.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:27

Huawei Band 4, kandaki oksijen oranı (SpO2) da dahil, optimize edilmiş ve yükseltilmiş sağlık takibi sağlıyor.

Huawei açıklamasına göre, kan oksijen satürasyon seviyelerini (SpO2) izlemeyi de destekleyen Huawei Band 4 ile kullanıcılar, 1 dakika içinde SpO2 seviyelerini kolayca test edebiliyor ve vücut durumlarını istedikleri zaman değerlendirebiliyor.

Bu sayede kullanıcılar, hem spor yaparken hem de günlük hayatlarında solunum sistemlerinde oluşabilecek en küçük sorundan bile sağlıklarını tehdit etmeden haberdar olabiliyor.

Huawei TruSeen 3.5, bilekliğin nabız takibinde iyi performans göstermesini sağlıyor.

TruSeen 3.5 ile desteklenen HUAWEI Band 4, kullanıcının egzersiz durumunu otomatik olarak tanımlıyor ve egzersiz sırasında gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme moduna geçiyor.

Kalp atış hızı izleme, dış mekan-iç mekan koşusu, dış mekan-iç mekan yürüyüşü, dış mekan-iç mekan bisiklet, eliptik, kürek ve serbest antrenman modlarını destekliyor.

Huawei Band 4, iyi bir egzersiz ve antrenman için kalp atış hızı bölgesini ve egzersiz sınıfını gerçek zamanlı ve kullanıcıya özel olarak egzersiz sırasında hemen ayarlıyor.

Her açıdan yenilenen Huawei Band 4, kullanıcıların kendilerini daha iyi anlamalarına ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olan çok yönlü bir sağlık izleme sistemi sunuyor.

Band 4'ün tüm gelişmiş özelliklerinden faydalanmak için kullanıcılar, her Android cihaza kurulabilen online uygulama mağazası olan AppGalleryden Huawei Health uygulamasını indirebiliyor.

Kolay kullanım, uzun pil ömrü

0,96 inç renkli dokunmatik ekran, dolgun renkleri, güçlü kontrastı ile iyi bir görüntü sunarak Huawei Band 4'e net bir görüntü sağlıyor.

Tam mesaj ekranı ve renkli simgeler, ekranın 35 karakter görüntülemesini sağlıyor; böylece hiçbir önemli mesaj kaçırılmıyor.

Huawei Watch Face Store, tercih edilen görsellik için farklı stiller ve temalarda çeşitli kadranlar sunuyor.

Yükseltilmiş kare modül tasarımını benimseyen ve bilekteki baskıyı etkili bir şekilde önleyen Huawei Band 4, rahat bir kullanım deneyimi sağlıyor.

Huawei Band 4, UV koruyucu kaplama sayesinde kire karşı dayanıklı olan genç ve şık kayışlarla tasarlandı.

Huawei Band 4, Solvent ve diğer kaplamalardan arındırılmış kayışlar amber gün doğumu ve grafit siyahı renklerindeki iki farklı seçenekle birlikte geliyor.

Öte yandan, şarj etme konusundaki zorlukları göz önünde bulunduran Huawei Band 4, "USB tabanlı tak-şarj et" özelliğini, kolay şarj için kayışa gömülü şarj bileşenini herhangi bir USB giriş ile kullanılabilecek şekilde tasarladı.

Optimize edilmiş güç tüketimi kontrolüne sahip olan bileklik, kullanıcının durumunu akıllıca tanımlayıp en uygun güç moduna geçiyor.

Tüm bu özellikler, uzun pil ömrüne katkıda bulunuyor ve kullanım süresi hakkında endişelenmeden tüm akıllı işlevlerden faydalanılmasını sağlıyor.

Huawei Band 4, Huawei Online Mağaza'nın yaz kampanyası dahilinde 31 Temmuz'a kadar indirimli son tüketici fiyatı 229 TL'den tüketici ile buluşuyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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