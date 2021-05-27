Son Dakika | HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
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Son Dakika | HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika | HSK'ya 4 üyenin seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine 4 kişi seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine 4 kişi seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK üyeliğine 4 kişi seçildi. Bu isimler, HSK üyeliği sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci, Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım oldu.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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