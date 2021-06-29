Son dakika... HSK'nin, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi yayımlandı

Edinilen son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerini kapsayan müstemir yetki kararnamesiyle, bölge adliye mahkemelerinde 13, bölge idare mahkemelerinde 2 dairenin faaliyete geçirilmesi, Konya Bölge İdare Mahkemesi 3.