Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Son dakika gelişmesine göre Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.
31.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:00
Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.
(İHA)
Kaynak: İHA