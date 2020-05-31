Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.

Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
31.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:00

Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A. "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi Haber
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı Haber
Bakan Koca, Türkiye'deki salgınla ilgili en çok merak edilen 2 soruyu cevapladı
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak Haber
Eğlence mekanları ile nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
Arabası kadar ceza yiyen sürücünün ilk cümlesi: Bizde her şey zevkine
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Son dakika: Erdoğan, 'Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz' dedi ve 3 madde sıraladı
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz Fenerbahçe iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
YouTube'da çocuk istismarını özendiren kanal için Bakanlık, suç duyurusunda bulundu
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Naci Bostancı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ayça Varlıer Kenan Doğulu Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim İlhan Cavcav Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Son dakika! Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 21:00:37. #1.14#
title